Juventus, nuova pista per la difesa: colpo a parametro zero

Juventus tentativo per un big in difesa

Antonio Rudiger andrà in scadenza col Chelsea a fine stagione, secondo il “Daily Telegraph” la Juventus sarebbe più che interessata al difensore tedesco classe 1993. L’idea è quella di ingaggiare il giocatore a parametro zero, stessa idea del Bayern Monaco, che porterebbe volentieri il centrale nato a Berlino e titolare della nazionale tedesca in Baviera, i dirigenti bianconeri dovranno muoversi in fretta per battere la concorrenza. Da non escludere l’ipotesi rinnovo, Rudiger è ancora un titolare e sta facendo bene, possibile che il Chelsea voglia monetizzare da una sua eventuale cessione, come successo con Giroud, con cui hanno rinnovato per venderlo poi al Milan.