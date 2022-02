Fantacalcio, i consigli per la ventiseiesima giornata

Al via la 26a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):



Juventus-Torino

Allegri dovrà fare a meno sia di Bonucci che di Chiellini, dunque la coppia centrale sarà obbligatoriamente composta da Rugani e De Ligt. In mezzo rientra Zakaria, Morata agirà largo a sinistra. Intoccabili Vlahovic e Dybala.

Juric vuole regalare di nuovo una gioia ai suoi tifosi dopo la beffarda sconfitta casalinga contro il Venezia. In attacco Belotti torna titolare, alle sue spalle probabile che al posto dell’infortunato Praet venga schierato Pobega in posizione più avanzata. Ansaldi lotta per un posto da titolare con Vojvoda ma appare favorito il secondo.

Consigliati: Dybala, Singo, Vlahovic

Sconsigliati: Alex Sandro, Djidji, Mandragora

Scommessa: Zakaria

Squalificati: Danilo





Sampdoria-Empoli

Giampaolo dovrebbe tornare al suo marchio di fabbrica del 4312 per cercare di ottenere degli importantissimi punti salvezza, schierando la coppia Quagliarella Caputo in attacco con Sensi trequartista. Ekdal dovrebbe riprendersi il posto da regista, in porta confermato Falcone, autore di un’ottima prova contro il Milan.

Henderson favorito su Cutrone per completare il tridente insieme a Bajrami e Pinamonti, mentre a centrocampo Verre potrebbe spuntarla su Asllani. In difesa ballottaggio tra Viti ed Ismajli, con il primo favorito.

Consigliati: Bajrami, Candreva, Caputo

Sconsigliati: Bereszinski, Parisi, Rincon

Scommessa: Zurkowski

Squalificati: nessuno





Roma-Verona

Giallorossi super incerottati in vista della sfida casalinga contro il Verona, con ben nove indisponibili tra infortuni e squalifiche, tra cui quelli dell’ultim’ora come Mkhitaryan, El Shaarawy, Shomurodov e Carles Perez. Molto difficile anche il recupero di Zaniolo, dunque molto probabilmente il tandem offensivo sarà quello composto da Abraham e Felix. A centrocampo rientra Pellegrini, mentre i centrali difensivi saranno Kumbulla e Smalling.

Ranghi quasi al completo invece per Tudor, che medita il rilancio di Faraoni dal 1′ minuto, nonostante De Paoli abbia ben figurato contro l’Udinese. Per il resto stessa formazione vista contro i bianconeri, con Barak Caprari e Simeone pronti a far faville.

Consigliati: Abraham, Barak, Pellegrini

Sconsigliati: Gunter, Kumbulla, Vina

Scommessa: Caprari

Squalificati: Mancini





Salernitana-Milan

Esordio per Nicola sulla panchina dei campani, che però dovrà fare a meno di Verdi. Ribery agirà a supporto della coppia Bonazzoli-Djuric, mentre in difesa conferme per Fazio e Dragusin al centro. In mezzo al campo Kastanos insidia Radovanovic, con Ederson che appare sicuro del posto.

Pioli dopo aver conquistato la vetta della classifica non sembra intenzionato a fare turnover e dunque i diffidati Bennacer ed Hernandez partiranno ugualmente dal 1′ minuto. L’unico dubbio è sulla trequarti tra Diaz e Kessie, con lo spagnolo favorito. In attacco ancora out Ibra.

Consigliati: Giroud, Leao, Maignan

Sconsigliati: Dragusin, Mazzocchi, Radovanovic

Scommessa: Saelemaekers

Squalificati: nessuno





Fiorentina-Atalanta

Italiano appare intenzionato a confermare la squadra vittoriosa contro lo Spezia con il solo rientro di Torreira al posto di Amrabat. L’unico dubbio è in difesa, con Igor e Quarta in lotta per una maglia: il primo appare in vantaggio. Piatek confermato centravanti, con Sottil di nuovo preferito a Saponara.

Gasperini potrebbe operare qualche cambio anche in ottica Europa League, probabile dunque che Muriel riposi e lasci il posto da centravanti a Boga. Sulle fasce dovrebbero agire Hateboer e Zappacosta.

Consigliati: Biraghi, Boga, Piatek

Sconsigliati: Igor, Pezzella, Toloi

Scommessa: Maleh

Squalificati: nessuno





Venezia-Genoa

Sfida salvezza delicatissima per i lagunari, reduci dal successo esterno in casa del Torino. Zanetti recupera Ceccaroni ed Ebuehi ma perde il portiere Lezzerini, al suo posto pronto Romero. In mezzo al campo Squalificato Okereke (così come Busio) il suo sostituto dovrebbe essere Nani.

Blessin chiede ai suoi un colpo salvezza per poter sperare nel miracolo ed appare intenzionato a dare continuità al 4231 delle ultime uscite. Amiri dovrebbe essere disponibile, pronto ad agire da trequartista, con Ekuban e Yeboah sulle fasce. Destro centravanti.

Consigliati: Aramu, Destro, Henry

Sconsigliati: Badelj, Caldara, Ostigard

Scommessa: Ekuban

Squalificati: Busio, Okereke





Inter-Sassuolo

Probabile mini turnover per i nerazzurri, con Inzaghi che dovrà far fronte all’assenza di Brozovic per squalifica. Probabile l’arretramento di Calhanoglu in cabina di regia mentre Sanchez dovrebbe essere preferito a Martinez in attacco. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Perisic e Dumfries ma non è da escludere che quest’ultimo lasci il posto a Darmian.

Dionisi recupera Scamacca e Raspadori i quali hanno scontato la squalifica, ma per lo stesso motivo perde Ferrari. In difesa dunque si apre un vuoto che dovrebbe essere colmato da Ayhan. Muldur in vantaggio su Toljan come terzino destro, Traorè confermatissimo come ala sinistra.

Consigliati: Dzeko, Sanchez, Scamacca

Sconsigliati: Ayhan, De Vrij, Rogerio

Scommessa: Traorè

Squalificati: Brozovic, Ferrari





Udinese-Lazio

Cioffi medita qualche cambio dopo la brutta scoppola rimediata a Verona. In attacco Beto tornerà titolare, con Deulofeu a fargli da spalla. Molina ed Udogie sulle fasce, Arslan rientra dalla squalifica e riprende il suo posto in mediana. Dubbi in difesa, l’unico sicuro del posto è Becao.

Sarri dovrà fare a meno del suo bomber Immobile, già assente in Europa League contro il Porto, oltre che degli squalificati Luis Alberto e Leiva. Centrocampo obbligato dunque con Cataldi in regia e Basic mezzala., mentre in attacco il centravanti sarà Felipe Anderson. Un mese di stop per Lazzari.

Consigliati: Beto, Pedro, Zaccagni

Sconsigliati: Pablo Marì, Patric, Soppy

Scommessa: Molina

Squalificati: Leiva, Luis Alberto





Cagliari-Napoli

Ancora problemi di formazione per Mazzarri, il quale dovrà ancora rinunciare a Nandez e Lovato. Pavoletti invece dovrebbe esserci, forse sin dall’inizio al posto di Pereiro. Dalbert confermato mezzala, così come Altare in difesa.

Spalletti perde Anguissa: a sostituirlo sarà Demme. Niente convocazione per Lobotka e Lozano, qualche chance per Politano che però al massimo andrà in panchina, e quindi l’ala destra sarà di nuovo Elmas. Mario Rui si riprende il posto da terzino sinistro dopo averlo lasciato a Juan contro il Barcellona.

Consigliati: Elmas, Osimehn, Zielinski

Sconsigliati: Altare, Ceppitelli, Grassi

Scommessa: Pavoletti

Squalificati: nessuno





Bologna-Spezia

Mihajlovic perde Svanberg e Medel per squalifica, e al loro posto lancia Binks ed Aebischer. Barrow torna titolare e fa scivolare Orsolini in panchina, sulla destra rientra De Silvestri dopo aver scontato la squalifica.

Thiago Motta cerca punti salvezza dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Non ci sarà Amian squalificato e quindi al suo posto pronto Ferrer. Per il resto nessun cambiamento, con Manaj centravanti e Sala mezzala. Solo panchina per Kovalenko e Nzola.

Consigliati: Arnautovic, Barrow, Manaj

Sconsigliati: Ferrer, Sala, Soumaoro

Scommessa: Hickey

Squalificati: Amian, Medel, Svanberg