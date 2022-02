Roma-Verona, risultato, tabellino e highlights (2-2)

Roma, rimonta a metà

La Roma va sotto due a zero col Verona ma in rimonta riesce a conquistare un punto. 2 a 2 il finale di una sfida che ha visto gli ospiti condurre gran parte della sfida, un doppio svantaggio rimontato dai giallorossi con un Mourinho nervoso espulso nel finale.

IL TABELLINO

ROMA-VERONA 2-2

Roma (3-5-2): Rui Patricio 5,5; Karsdorp 5,5, Smalling 5,5, Kumbulla 5,5; Maitland-Niles 5,5 (34′ st Bove 7), Oliveira 5 (1′ st Veretout 6,5), Cristante 5,5, Pellegrini 6, Vina 5 (1′ st Zalewski 6); Felix 5 (17′ st Volpato 7), Abraham 5. A disp.: Fuzato, Mastrantonio, Keramitsis, Diawara, Darboe, Missori. All.: Mourinho 5,5.

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Ceccherini 6 (33′ st Sutalo sv), Gunter 6,5, Casale 6 (10′ st Depaoli 6); Faraoni 6,5, Tameze 7 (33′ st Retsos sv), Ilic 6,5, Lazovic 6,5; Barak 7, Caprari 6,5 (19′ st Bessa 6); Simeone 6 (19′ st Lasagna 6). A disp.: Chiesa, Berardi, Coppola, Hongla. All.: Tudor 7.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 5′ Barak (V), 20′ Tameze (V), 20′ st Volpato (R), 39′ st Bove (R)

Ammoniti: Pellegrini, Oliveira, Karsdorp (R); Casale, Gunter (V)

Espulsi: nessuno

Note: espulso Mourinho (R) per proteste

https://www.youtube.com/shorts/79uaL2EVC4U