Sampdoria Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Con soli 23 punti la Sampdoria si trova a +2 sulla zona retrocessione. Basterebbe questo dato per spiegare l’importanza dello scontro in casa contro l’Empoli. I blucerchiati, infatti, hanno un grande bisogno di punti (hanno colto solamente una vittoria nelle ultime 8 partite), anche se l’arrivo di Marco Giampaolo in panchina sembra aver cambiato il corso degli eventi. Di fronte un Empoli (ex squadra proprio di Giampaolo) che è stata rimontata in casa, nei minuti finali, dal Cagliari, nello scorso weekend. La squadra di Andreazzoli può dirsi al momento al sicuro, forte di 31 punti, anche se vorrebbe tornare a una vittoria che manca da tempo.

Sampdoria Empoli, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti

Sampdoria Empoli, i precedenti

A Genova si registrano 12 precedenti tra le due squadre con 8 vittorie della Samp, 2 pareggi e 2 vittorie empolesi. Una di queste fu ottenuta dai toscani nell’ultima occasione che vennero a Marassi, nella stagione 18/19. Anche allora c’era Andreazzoli in panchina e l’Empoli vinse grazie ai gol di Farias e Di Lorenzo, mentre a segnare per i padroni di casa fu Quagliarella. Tra le diverse vittorie della Sampdoria scegliamo invece di ricordare quella della stagione 97/98, per 3-0, con le marcature di Montella (doppietta) e Laigle.

Sampdoria Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00. sarà visibile su DAZN