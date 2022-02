Fiorentina Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

A distanza di un paio di settimane, dopo la sfida di coppa Italia che ha visto prevalere i viola, si affrontano nuovamente Fiorentina e Atalanta, ma questa volta nella cornice del Franchi di Firenze. Dopo il pareggio nello scontro diretto contro la Juventus e la vittoria in rimonta in Europa League contro l’Olympiakos, Gasperini ha avuto risposte positive dai suoi con un gruppo che, nonostante le assenze, si è compattato e sta provando a superare il momento difficile. Le tegole, per i bergamschi, non sono però finite perché oltre a Zapata sarà fuori gioco anche Luis Muriel costringendo così gli orobici a giocare senza una vera prima punta di ruolo. Di centravanti ne ha invece due la Fiorentina con Italiano che dovrebbe preferire nuovamente Piatek, a segno contro lo Spezia nell’ultima gara e in gol anche nei quarti di coppa Italia proprio contro l’Atalanta (segnò una doppietta in quel caso).

Fiorentina Atalanta, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Sottil

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga

Fiorentina Atalanta, i precedenti

In 58 scontri al Franchi, la Fiorentina ne ha vinti 35, 14 sono stati i pareggi e 9 le vittorie atalantine. Negli ultimi due precedenti i bergamaschi hanno dettato legge: lo scorso anno l’Atalanta vinse per 3-2 con la doppietta di Zapata e il gol di Malinovski (per la Fiorentina segnò Vlahovic), mentre due anni fa ci fu un 2-1 ancora con le reti di Zapata e Malinovski alle quali rispose il solo Chiesa. L’ultimo successo gigliato risale alla stagione 18/19 e arrivò grazie alle reti di Veretout e Biraghi: fu l’ultima partita di una serie di ben 18 risultati utili consecutivi della Fiorentina contro l’Atalanta.

Fiorentina Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 satellite).