Inter Sassuolo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la delusione per la sconfitta interna contro il Liverpool (con la soddisfazione di aver giocato per lungo tempo alla pari con una delle migliori squadre in Europa, ma l’amarezza di non aver raccolto nulla), l’Inter si tuffa nuovamente in campionato per ritrovare una vittoria che manca da due partite. La sconfitta nel derby e il pareggio nell’altro scontro diretto con il Napoli, hanno fatto riavvicinare le due contendenti per lo scudetto. Simone Inzaghi vuole tornare a dettare legge, ma non sarà semplice contro un Sassuolo capace di fermare la Roma sul 2-2 nell’ultima gara (nonostante le pesanti assenze di Scamacca e Raspadori che sono tornati disponibili) e che sta proponendo un calcio di livello.

Inter Sassuolo, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Chiriches, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori

Inter Sassuolo, i precedenti

In 8 precedenti a San Siro, il Sassuolo e l’Inter hanno vinto 3 volte a testa con 2 pareggi. Lo scorso anno la spuntarono i nerazzurri per 2-1 grazie alle reti di Lukaku e Lautaro, ma l’anno prima i neroverdi costrinsero la banda di Conte al pareggio per 3-3 con Caputo, Berardi e Magnani in gol da una parte e Lukaku, Borja Valero e Biraghi dall’altra. Fu pesante anche il successo dei neroverdi nella stagione 15/16 quando inflisse all’Inter, allora allenata da Mancini, una dolorosa sconfitta a firma di Berardi, nel finale, dopo che Consigli si era opposto ai numerosi tentativi dei padroni di casa.

Inter Sassuolo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN