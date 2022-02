Mourinho e il gesto proibito, special one sotto accusa

Mourinho, che succede?

Il momento di Mourinho alla Roma non è certo dei migliori, la classifica non sorride ai giallorossi e qualcosa inizia a scricchiolare. Il tecnico portoghese ha ancora la fiducia della società e gran parte della tifoseria, ma qualcosa inizia a scricchiolare. Il nervosismo dell’allenatore inizia a sembrare ad alcuni a volte fuori luogo. Ieri contro il Verona quel ‘gesto incriminato’, con l’allenatore che mima all’arbitro Pairetto il ‘gesto del telefono‘ rimediando il rosso, un gesto non compreso da parte di chi era allo stadio costato l’espulsione.

Nel post partita Mourinho ha evitato le telecamere, fuggendo dall’Olimpico, a testimonianza che qualcosa non va. Troppa tensione, troppe polemiche, a rimetterci è la Roma. Quale soluzione? Al mister portoghese e alla società la soluzione, per ‘svegliare’ una squadra non sempre concentrata e sul pezzo, per rilanciarsi in campionato e render la classifica amica ai colori giallorossi.