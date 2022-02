Udinese Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Tra le due sfide di Europa League contro il Porto (giovedì si proverà a ribaltare la sconfitta per 2-1 patita in Portogallo), la Lazio affronta in trasferta l’Udinese per continuare a sperare nel quarto posto. La sfida sarà però complicata dall’assenza di Ciro Immobile: il capocannoniere della serie A, infatti, non è ancora disponibile e quindi Sarri dovrà ricorrere a Felipe Anderson o Pedro come falso nove. Dall’altra parte è pronto Beto, che all’andata fece impazzire i capitolini segnando 2 gol, per cercare un risultato positivo dopo la brutta sconfitta contro il Verona.

Udinese Lazio, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni

Udinese Lazio, i precedenti

In 42 scontri avvenuti in Friuli, la Lazio ne ha vinti 17, con 13 vittorie bianconere e 12 pareggi. Gli ospiti vengono però da 8 risultati positivi nello stadio dell’Udinese con 6 vittorie e due pareggi. Lo scorso anno finì 1-0 con la rete di Adam Marusic. L’ultima vittoria dei padroni di casa è invece datata alla stagione 12/13 e fu firmata da Di Natale.

Udinese Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.