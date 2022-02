Ibra verso il recupero: quando può tornare

Il Milan senza Ibra

Il pareggio contro la Salernitana è amaro e va stretto ai rossoneri. Dopo essere andato in vantaggio nei primi minuti, il Milan è stato rimontato e non è riuscito ad andare oltre il pareggio con la rete di Rebic.

Un pareggio che pesa per la squadra di Milano – per il momento in testa alla classifica per soli 2 punti – e che forse rende evidente la grande assenza in campo di Zlatan Ibrahimovic.

Il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic

Lo svedese manca dal suo ultimo infortunio contro la Juve il 23 gennaio, dopo il match non sembrava niente di grave, eppure Ibra è rimasto fermo per un mese.

Il rientro dell’attaccante, che deve aver recuperato, sembra essere previsto per la partita di venerdì contro l’Udinese – come riporta la Gazzetta dello Sport.