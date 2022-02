Champions League, ottavi: “La Juventus nella tana del Villareal”

La Juventus alla prova del 9 nel fortino del Villareal.

Alle ore 21 di questa sera, nella tana spagnola del Villareal (Estadio de La Ceramica), i bianconeri affronteranno, negli ottavi, la temibile compagine iberica, già giustiziera della Dea di Gasperini nei gironi di qualificazione. Gli uomini di Allegri sono reduci dal 13º risultato utile consecutivo in campionato, non perdono dal 27 novembre contro l’Atalanta che si impose per 1-0 a Torino, e da quel giorno Dybala e compagni hanno portato a casa 29 punti su 39 disponibili. L’unica sconfitta del 2022 risale al 12 gennaio scorso, dove, in occasione della Supercoppa, perse al fotofinish con l’Inter, diciamo immeritatamente.

Adesso il doppio pareggio, con Atalanta e Torino, è vero che ne ha rallentato le velleità di riagganciare il terzetto in avanti (Milan-Inter-Napoli), ma un altro filotto cosi ed i piemontesi potranno dire la loro anche per il tricolore, perchè le prime tre rallentano incredibilmente ed inaspettatamente, dando la possibilità anche alle Zebre di sognare ancora l’ennesima impresa sportiva.

Tornando alla Champions, l’incontro di questa sera è un inedito, poichè le 2 squadre non si erano mai affrontate nella loro storia calcistica in campo internazionale, dunque, ci sarà da divertirsi, almeno in teoria. In Spagna avverrà l’esordio del cannoniere più forte d’Europa, dopo Lewandowsky, Dusan Vlahovic! (pronostico gol e gol).

In questo momento anche il Villareal gode di ottima salute, vista la sua ultima vittoria nella Liga (in trasferta) per 4 a 1 sul malcapitato Granada, con cui si è portato

a soli 3 punti dal 4º posto, 39 contro i 42 di Barcellona ed Atletico Madrid che la precedono, quindi, massima attenzione per la retroguardia bianconera. Occhio a Lo Celso, Albiol e Pedraza!

Probabili formazioni

Villareal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoue, Parejo, Alberto Moreno, Chukwueze, Danjuma, Lo Celso.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, McKennie, Zakaria, Arthur, Rabiot, Morata, Vlahovic.

Programma completo degli ottavi

Salisburgo-Bayern Monaco

1-1;

Sporting Lisbona-Man. City

0-5;

Inter-Liverpool

0-2;

PSG-Real Madrid

1-0;

Martedi

Chelsea–Lilla;

Villareal-Juventus;

Mercoledi

Atletico Madrid-Man. Utd;

Benfica-Ajax.