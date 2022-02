Chelsea Lille, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Uscita per ben due volte dall’urna (sia nella prima estrazione, sia nella ripetizione) quello tra Lille e Chelsea sembra una sfida indirizzata. I campioni in carica cominciano infatti il loro percorso a eliminazione diretta contro i campioni di Francia che però stanno vivendo una stagione decisamente sotto le attese con soli 36 punti conquistati finora e l’undicesimo posto. Il Chelsea, invece, dopo aver tentato di reggere il passo con Liverpool e Manchester City, ha visto le altre due contendenti staccarsi e ora punta decisa a ripetere il percorso in coppa dello scorso anno.

Chelsea Lille, le probabili formazioni

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Christensen; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Pulisic, Ziyech; Lukaku

Lille (4-4-2): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Sanches, Andre, Xeka, Bamba; Ben Arfa, David

Chelsea Lille, i precedenti

Tra Chelsea e Lille ci sono solo due precedenti in campo europeo, e risalgono a tempi molto recenti. Si tratta infatti della doppia sfida dei gironi di Champions League della stagione 19/20. All’andata, in casa del Lille, gli inglesi vinsero 2-1 grazie alle reti di Abraham e Willian, mentre per i padroni di casa segnò Victor Osimhen. Al ritorno i blues si imposero col medesimo risultato grazie alle marcature di Abraham e Azpilicueta, mentre per il Lille segnò l’ex di turno Loic Remy.

Chelsea Lille, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport