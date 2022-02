Totti e Ilary, amore al capolinea

Totti-Ilary, amore senza lieto fine

La storia d’amore tra Totti e Ilary Blasi per molti rappresentava la storia perfetta, l’amore con la A maiuscola. Invece, come un fulmine a ciel sereno, ecco il colpo di scena. Dopo ben 17 anni i due sarebbero ad un passo dalla separazione. Indiscrezione che ora dopo ora trova conferme, i due sarebbero ormai separati in casa, con nuovi flirt ufficiosi ed un addio ormai quasi scontato. Una storia d’amore senza lieto fine, una crisi inaspettata ed una separazione che fa rumore. Totti-Ilary, che succede?