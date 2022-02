UAE Tour, ordine d’arrivo terza tappa: Ganna stecca, Bisseger ringrazia

Terza tappa dell'UAE Tour con Bisseger che batte Ganna a cronometro. Domani duello Pogacar-Dumoulin per la generale

Nella terza tappa dell’UAE Tour, una breve cronometro intorno ad Ajman, tutto si aspettano l’ennesimo successo di Filippo Ganna che invece delude. E’ quindi l’elvetico Bisseger ha trionfare negli Emirati Arabi e ha prendersi, seppur temporaneamente, la maglia di leader.

Andature mostruose per coprire i 9km della prova di oggi. Il vincitore ha superato i 55 km/h di media.

C’è attesa per la sfida di domani tra Tadej Pogacar e Tom Dumoulin oggi separati da soli 4″. Bene anche Vlasov che resta in corsa per la generale.

UAE Tour, l’ordine d’arrivo della terza tappa