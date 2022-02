Le probabili formazioni di Villarreal Juventus

Banco di prova importante per la Juventus di Massimiliano Allegri. Ritorna la Champions League per i bianconeri e difronte c’è il Villarreal. La squadra spagnola è sicuramente un avversario sulla carta abbordabile, alla portata della formazione piemontese, ma attenzione alle insidie.

La Vecchia Signora arriva alla sfida dell’Estadio de la Ceramica senza uno dei suoi massimi talenti, Paulo Dybala. L’argentino è uscito nella partita pareggiata per 1-1 contro il Torino per un fastidio alla coscia. Per fortuna nulla di grave, ma il tecnico livornese ha deciso di non rischiarlo. Dunque avanti spazio alla coppia Morata-Vlahovic, con il serbo alla prima apparizione in Champions League.

Il Villarreal di Emery è la detentrice dell’Europa League e sicuramente è capace di mettere in difficoltà la compagine juventina. È la prima volta che i due club si incrociano in una competizione europea, mentre i padroni di casa per la seconda volta sfidano una squadra italiana nella fase ad eliminazione diretta. L’ultima e unica italiana a sfidare gli spagnoli fino a questo momento è stata l’Inter nei quarti della Coppa dalle grandi orecchie. Il ritorno tra bianconeri e il sottomarino giallo è fissato per il 16 marzo all’Allianz Stadium.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. Allenatore: Emery.

A disposizione: Asenjo, Iker, Mario, Aurier, Mandi, Estupiñán, Iborra, Pino, Trigueros, Moi Gómez, Alcácer, Dia.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Alex Sandro, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pellegrini, Bonucci, McKennie, Locatelli, Kean, Soulé.

Dove vedere Villarreal Juventus

Fischio d’inizio fissato per le 21:00 ed è possibile seguire il match in chiaro su Canale 5, di proprietà della Mediaset. La diretta televisiva è disponibile anche su SkySport. Per chi non potesse seguirla via tv, è possibile assistere alla partita tramite le piattaforme streaming Now, Mediaset Infinity e SkyGo.