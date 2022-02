Atletico Madrid Manchester United: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al Wanda Metropolitano si daranno battaglia Atletico Madrid e Manchester United per tentare di salvare una stagione che sta andando al di sotto delle attese per entrambe le squadre. I colchoneros, campioni di Spagna in carica, non possono difendere il titolo vinto lo scorso anno, ma devono anzi rincorrere un posto in Champions League con il futuro di Simeone che non sembra più così saldo. Il Manchester United, invece, ha cambiato allenatore in corsa (da Solskjaer a Ragnick), ma non i risultati con i Red Devils al momento al quarto posto, ma insidiati da vicino da Tottenham e Arsenal (che hanno diverse partite in meno). La grande sfida nella sfida sarà poi quella di Cristiano Ronaldo che torna ad affrontare l’Atletico, colpito numerose volte durante la sua lunga avventura al Real Madrid e poi anche ai tempi della Juventus con una tripletta, anche in quel caso negli ottavi di finale.

Atletico Madrid Manchester United, le probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Savic, Reinildo Mandava; M.Llorente, Herrera, Kondogbia, Carrasco; João Felix, L. Suárez

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Lingard, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo

Atletico Madrid Manchester United, i precedenti

Gli unici precedenti in campo europeo tra Manchester United e Atletico Madrid risalgono alla doppia sfida degli ottavi di finale di Coppa delle Coppe della stagione 91/92. A prevalere furono gli spagnoli che prima vinsero in casa per 3-0 grazie alla doppietta di Futre e al gol di Manolo, e poi pareggiarono a Old Trafford per 1-1 con Hughes a segno per gli inglesi e Bernd Schuster per i colchoneros.

Atletico Madrid Manchester United, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime video