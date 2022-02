Lazio Porto, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la sconfitta di misura in Portogallo, la Lazio ha la possibilità, davanti al proprio pubblico, di ribaltare la situazione contro il Porto. Non sarà però semplice per la truppa di Sarri che si è trovata davanti una squadra compatta e abituata a giocare in certi palcoscenici. Per tentare l’impresa, però, tornerà Ciro Immobile che riprenderà il suo posto al centro di un attacco orfano di Pedro, infortunatosi nell’ultima partita di campionato. Al centro dell’attacco del Porto, invece, lo spauracchio Toni Martinez che all’andata si è reso decisivo con una doppietta.

Lazio Porto, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cabral

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Pepé; Fabio Vieira, Toni Martinez

Lazio Porto, i precedenti

L’unico precedente in Europa, prima della sfida dell’andata, risale al doppio scontro in coppa Uefa nella stagione 02/03. Si giocava la semifinale della competizione con il Porto di Mourinho che riuscì ad avere la meglio in casa con un sonoro 4-1 grazie alle reti di Maniche, Derlei, Deco e Helder Postiga, mentre per la Lazio segnò il solo Claudio Lopez. La spinta di un Olimpico pieno, al ritorno, non servì a evitare lo 0-0 che costò l’eliminazione ai biancocelesti e il pass per la finalissima per i portoghesi. E la Lazio spera che stasera la storia sarà diversa.

Lazio Porto, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport