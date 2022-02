Napoli Barcellona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

C’è aria di grande match per il Napoli che sfida il Barcellona nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in una sfida che, per forza e blasone delle due squadre, sembra una finale anticipata. Nonostante la sofferenza del secondo tempo, gli azzurri sono riusciti a conservare un pareggio che lascia tutto aperto nella sfida del San Paolo con i partenopei che dalla loro potranno avere il supporto del pubblico amico. Di fronte c’è però un Barcellona che si è dimostrato in grande forma e con una nidiata di giovani talenti pronti a seguire le direttive di mister Xavi.

Napoli Barcellona, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; F. de Jong, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres

Napoli Barcellona, i precedenti

L’unico precedente tra Napoli e Barcellona in campo europeo è la sfida negli ottavi di finale della Champions League 19/20. In quel caso all’andata finì 1-1 al San Paolo con le reti di Mertens e Griezmann e al ritorno, invece, il Barcellona riuscì a imporsi per 3-1 grazie alle reti di Lenglet, Messi e Suarez, mentre per il Napoli segnò Insigne.

Napoli Barcellona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, su TV 8 e su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport