Romagnoli, la decisione sul futuro

Il futuro di Romagnoli al Milan

Sembrerebbe che il futuro di Alessio Romagnoli sarà lontano dal Milan.

Il capitano dei rossoneri, dopo 7 anni al Milan, è in scadenza di contratto e le possibilità di rinnovo sembrano scarseggiare.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport sarebbero vari i motivi che vedrebbero Romagnoli lasciare il Milan, primo fra tutti il fatto che non ci siano prospettive di rinnovo in vista.

Inoltre, Romagnoli sa bene che il Milan ha intenzione di costruire la difesa puntando su altri giocatori e che la squadra non potrà garantirgli ancora lo stipendio che percepisce attualmente.

Nonostante l’intenzione del club fosse quella di non mandarlo via a parametro zero, l’ipotesi di un addio è sempre più concreta.