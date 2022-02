Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad: ecco le pietre del Nord. Startlist

La stagione ciclistica entra nel vivo e tornano le pietre del nord Europa con l’Omloop Het Nieuwsblad, prima classica World Tour dedicata al pavé e agli strappi del Belgio.

L’Omloop è un piccolo anticipo di quello che potrà succedere al Giro delle Fiandre ed è una corsa ambitissima da tutti gli specialisti del ciottolato fiammingo. Come ogni anno il punto che determinerà la corsa sarà l’ultimo passaggio sul Muro di Grammont. Quando si scollinerà in cima al Kappelmuur, dopo 1 chilometro infernale tra pietre arrotondate e pendenza che sfiora il 20%, sicuramente si saprà chi non potrà vincere la corsa e sarà definitivamente tagliato fuori.

Lo scorso anno trionfò Davide Ballerini con una volata superlativa mettendo in fila Jake Stewart (Groupama) e Sep Vanmarke (Israel).

Omloop Het Nieuwsblad, una startlist mondiale

Al via ci saranno tutti i più forti specialisti e diversi velocisti che sperano di non mollare sul Muur per poi andare a giocarsi le proprie carte in volata.

Ecco la startlist dei migliori: