Empoli Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo lo scherzo giocato dall’Empoli alla seconda giornata (quando i toscani vinsero a Torino), la squadra di Andreazzoli ospita al Castellani una Juventus vogliosa di rivincita. I bianconeri sono al quarto posto, in piena corsa Champions, e vogliono sfruttare il momento non favorevole dell’Atalanta che sta perdendo punti. Allegri dovrà però fare i conti con le numerose defezioni tra i suoi: a questa lista si è aggiunto martedì anche Mc Kennie che rimarrà fuori almeno 2 mesi.

Empoli Juventus, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean

Empoli Juventus, i precedenti

In 12 precedenti giocati in Toscana, la Juventus si è imposta in 8 occasioni con 2 pareggi e 2 vittorie empolesi. Nelle ultime 4 visite al Castellani i bianconeri hanno sempre vinto: l’ultima volta risale alla stagione 18/19 quando una doppietta di Ronaldo, al primo anno in Italia, ribaltò l’iniziale vantaggio di Ciccio Caputo. Spettacolare fu invece il pareggio per 3-3 della stagione 03/04 quando furono protagonisti David Trezeguet e Tommaso Rocchi, autori con una tripletta a testa di tutte le reti dell’incontro.

Empoli Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:05, sarà visibile su DAZN