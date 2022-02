Lukaku fa un dispetto alla Roma, il calciomercato si infiamma

Il calciomercato di Roma e Inter potrebbe intrecciarsi, il possibile ritorno di Lukaku a Milano spinge Abraham al Chelsea.

Lukaku all’Inter con Abraham al Chelsea

Le vicende legate al futuro di Lukaku coinvolgono la Roma, in particolare Abraham. Il centravanti belga sogna il ritorno all’Inter, senza mezzi termini ha di recente affermato più volte ed in più modi di volere il ritorno a Milano. Scelta che potrebbe coinvolgere Abraham. L’attaccante della Roma vive un momento particolare nella capitale, risultati non certo esaltanti che potrebbero spingere l’attaccante a scegliere per il ritorno al Chelsea, proprio per prendere il posto di Lukaku.

Valzer degli attaccanti, coinvolte Roma e Inter

Un calciomercato pronto ad infiammarsi, un valzer degli attaccanti pronto a rivoluzionare le scelte di Roma e Inter. Lukaku all’Inter, Abraham al Chelsea? Ipotesi di difficile realizzazione, ma idea concreta.