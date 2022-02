Rayo Vallecano-Real Madrid, probabili formazioni

Oggi alle 18.30 andrà in scena il derby di Madrid tra il Rayo Vallecano di Iraola ed il Real Madrid di Ancelotti. I padroni di casa vengono da quattro sconfitte consecutive e dunque per i blancos di Ancelotti è un’occasione da non perdere per tentare di allungare il distacco sul Siviglia, impegnato nel difficile derby cittadino.

Iraola recupera Falcao e sembra intenzionato a schierare “Il Tigre” sin dal primo minuto, con Trejo alle sue spalle.

Ancelotti dovrà fare a meno di Alaba e Bale, nemmeno convocati, con Asensio confermato nel tridente dopo il bellissimo gol realizzato la settimana scorsa.

Rayo Vallecano (4-2-3-1)

Zidane; Balliu, Saveljich, Catena, Garcia; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, Garcia; Falcao.

Real Madrid Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.