Sassuolo Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Reduci da due vittorie di peso e prestigio (i neroverdi ha battuto l’Inter a San Siro, mentre i viola ha avuto la meglio sull’Atalanta) nel sabato sera di serie A si sfidano Sassuolo e Fiorentina in una sfida interessante tra due delle squadre meglio allenate del campionato. Gli ospiti, dopo gli ultimi risultati positivi, sono in piena zona Europa e, nonostante la partenza di Dusan Vlahovic, Italiano ha trovato immediatamente il modo di far rendere al meglio i propri giocatori. Di fronte un Sassuolo in forma e con un Berardi (accostato a più riprese alla Fiorentina) che ha voglia di continuare nella sua incredibile stagione che lo vede come uno dei migliori attaccanti della serie A.

Sassuolo Fiorentina, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara

Sassuolo Fiorentina, i precedenti

In 8 precedenti giocati al Mapei Stadium, ci sono state 3 vittorie della Fiorentina, 2 pareggi e 2 affermazioni del Sassuolo. Lo scorso anno la gara terminò 2-1 per i neroverdi e fu decisivo Berardi che con una doppietta ribaltò il gol di Bonaventura che aveva aperto le danze (di Maxime Lopez il sigillo finale). Spettacolare fu invece il 3-3 della stagione 18/19 quando il Sassuolo si portò prima avanti 2-0 con Duncan e l’ex Babacar e poi sul 3-1 (dopo che Simeone aveva accorciato le distanze) grazie a Sensi. Ma nel finale Benassi e Mirallas, in pieno recupero, diedero un punto insperato ai viola.

Sassuolo Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:50, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno, Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.