Allegri, parole a sorpresa: “Lo scudetto lo vincerà…”

Massimiliano Allegri si gode il magic moment della sua Juve, trascinata dal nuovo idolo Vlahovic e di nuovo in corsa per lo scudetto. Il tecnico chiede calma e ridimensiona le ambizioni, ma la matematica parla chiaro, a -7 l’obiettivo scudetto diventa possibile.

Scudetto non alla portata della Juve, Allegri stupisce tutti

Il tecnico toscano parla del nuovo acquisto Vlahovic, della corsa scudetto, ma le sue parole lasciano sorpresi: “La quota è 84-85 punti – ha detto a fine partita – Noi pensiamo al 4° posto. E’ affare delle tre dell’Ave Maria (Milan, Inter e Napoli, ndr). Vlahovic è un giocatore importante, dal punto di vista caratteriale oltre che tecnico. Non avevamo uno come lui all’interno della squadra. Non è che non me l’aspettavo, conoscendo il ragazzo dal punto di vista caratteriale: è uno che vuole vincere e ha voglia di imparare molto. Ha ampi margini di miglioramento. Oggi si è mosso di più ed è stato un vantaggio per tutti noi”.

Juve, Vlahovic e il sogno scudetto

Una classifica che torna a sorridere ai colori bianconeri, in poche giornate il gap dalla vetta si è notevolmente ridimensionato, uno scudetto alla portata della vecchia signora. Sotto sotto ci crede anche Allegri, la voglia di stupire è tanta, i passi falsi soprattutto da parte delle milanesi obbligano la Juve a crederci. Con un Vlahovic in più tutto è possibile.