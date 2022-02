Milan-Inter, il derby della verità. Formazioni e dove vederlo in tv

Milan-Inter, un derby per rilanciarsi. A San Siro si sfidano le due milanesi, l’obiettivo scudetto si complica a causa dei risultati non esaltanti delle ultime uscite. Il derby di Coppa Italia l’occasione per rilanciarsi e per rispondere presente. Pioli e Inzaghi studiano l’11 migliore per rilanciarsi in tutti i sensi.

Milan-Inter, il derby del riscatto. Le formazioni non lasciano dubbi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV

Milan-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset che da quest’anno ha acquisito i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia. Il canale su cui si potrà seguire il match in chiaro è Canale 5.