Diletta Leotta e il colpo di scena | La relazione

Diletta Leotta il sogno proibito di migliaia di uomini, la bella presentatrice DAZN continua ad esser accostata ai belli della tv e non solo. Ultimamente si è parlato di Giacomo Cavalli, una storia d’amore mai confermata che a quanto pare sarebbe già finita.

Diletta Leotta di nuovo single

Secondo Diva e Donna, settimanale specializzato sul gossip, la storia d’amore sarebbe già terminata. La coppia era stata ‘paparazzata’ da Chi Magazine a St.Moritz durante lo scorso Capodanno. Lui è laureato in Economica e Gestione Aziendale ma nella vita fa il modello, ha conosciuto la presentatrice di Dazn lo corso autunno a Ibiza, complici alcuni amici in comune. Dopo un primo periodo di grande passione la storia d’amore si sarebbe presto arenata. Diletta Leotta, dunque, sarebbe tornata single, per la felicità dei suoi fans.