Lazio Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si accendono nuovamente le luci all’Olimpico di Roma dove la Lazio affronta il Napoli nel big match di giornata. Entrambe le squadre cercano riscatto dopo le delusioni europee arrivate in settimana (i biancocelesti sono usciti dopo il 2-2 casalingo contro il Porto, mentre i partenopei hanno perso al San Paolo per 4-1 contro il Barcellona). Gli ospiti hanno un’altra occasione per agganciare il Milan e superare l’Inter in classifica dato che le milanesi sono ancora state fermate sul pareggio negli anticipi del venerdì. La squadra di Sarri, invece, crede ancora al quarto posto, anche se la Juventus dista 7 lunghezze.

Lazio Napoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Lazio Napoli, i precedenti

In 65 incontri nella capitale, ci sono state 28 vittorie della Lazio, 19 pareggi e 18 vittorie del Napoli. A parte le ultime due stagioni, nelle quali i padroni di casa si sono imposti, il trend dell’ultimo decennio ha visto spesso gli ospiti sbancare l’Olimpico. Rimarrà storico il 4-1 inflitto dagli azzurri ai biancocelesti nella stagione 17/18 quando la formazione allora allenata da Sarri si impose con le reti di Koulibaly, Callejon, Jorginho e Mertens (il belga fece una magia). Nella stagione 89/90, invece, la Lazio riuscì a sorprendere il Napoli capolista (e che poi avrebbe vinto il suo secondo scudetto) infliggendogli la prima sconfitta in campionato con un secco 3-0 firmato da Amarildo (doppietta) e Pin.

Lazio Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:50, sarà visibile su DAZN