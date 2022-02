Spezia Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo le critiche e le polemiche per l’ennesima passo falso casalingo (con i gol salvifici di Volpato e Bove, due primavera), la Roma affronta la trasferta contro lo Spezia, consapevole che bisogna vincere. I 3 punti mancano in campionato da oltre un mese, dalla vittoria contro l’Empoli, e le tante assenze dell’ultima settimana non possono giustificare un rendimento al di sotto delle attese. Le buone notizie per Mourinho sono rappresentate dai ritorni di Mancini, Mkhitaryan e Zaniolo che però potrebbe accomodarsi in panchina. Lo Spezia, invece, dopo aver vissuto delle settimane di relativa tranquillità, ha perso le ultime due partite: e con un Cagliari che sembra aver ripreso a correre Thiago Motta deve assolutamente far punti.

Spezia Roma, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Nzola

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Spezia Roma, i precedenti

L’unico precedente al Picco in serie A è quello risalente alla scorsa stagione quando, all’ultima giornata, Spezia e Roma pareggiarono per 2-2 grazie alle reti dell’ex Verde e di Pobega che mandarono sul doppio vantaggio i padroni di casa, e poi alla rimonta giallorossa firmata da El Shaarawi e Mkhitaryan.

Spezia Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle 18:05, sarà visibile su DAZN.