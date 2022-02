Torino Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Spazio a Torino e Cagliari nel lunch match della giornata di serie A. La squadra di Juric, dopo il pareggio in rimonta nel derby di Torino contro la Juventus, ha ritrovato Andrea Belotti che è tornato al gol e si è preso nuovamente il posto al centro dell’attacco dei granata con Sanabria che si accomoderà in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Il Cagliari, invischiato nella lotta per non retrocedere, è reduce da 4 risultati utili di fila, ottenuti anche con avversarie di prestigio (la vittoria in casa dell’Atalanta e il pareggio contro il Napoli): Gaston Pereiro è l’uomo in più in questa fase di campionato e gli isolani si aggrappano anche a lui per strappare un risultato positivo dalla trasferta piemontese

Torino Cagliari, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro

Torino Cagliari, i precedenti

In 34 precedenti a Torino ci sono state 17 affermazioni granata, 10 pareggi e 7 vittorie dei rossoblu. Lo scorso anno i sardi riuscirono a vincere per 3-2 grazie alle reti di Joao Pedro e Simeone (doppietta) con la doppietta di Belotti che non bastò al Torino. Un’altra affermazione storica del Cagliari in casa del Torino fu quella della stagione 69/70: i sardi, campioni d’Italia, schiacciarono i granata nell’ultima gara del campionato per 0-4 con i gol di Domenghini, Gori e la doppietta di Gigi Riva. Nella stagione 16/17, invece, largo successo dei padroni di casa per 5-1 con la doppietta di Belotti e i gol di Ljajic, Benassi e Baselli.

Torino Cagliari, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN e Sport Calcio e Sky Sport.