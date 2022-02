Verona Venezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

All'andata finì con un rocambolesco 3-4 per l'Hellas

All’andata fu una delle partite più rocambolesche di quest’anno con il Venezia che, davanti al proprio pubblico, riuscì ad andare in vantaggio di 3 reti, prima di essere rimontato e superato per il 4-3 finale. Al ritorno ci si aspetta quindi una partita altrettanto combattuta e ricca di gol perché gli scaligeri sono uno dei migliori attacchi del campionato (quarti dietro a Lazio, Milan e Inter) e il Venezia ha un grandissimo bisogno di punti dato che si trova al terz’ultimo posto in coabitazione con il Cagliari.

Verona Venezia, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Ceccherini, Sutalo; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Venezia (4-3-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke

Verona Venezia, i precedenti

In casa dei gialloblu ci sono solamente due precedenti con il Venezia e in entrambi l’Hellas è riuscito a prevalere. Nella stagione 99/00 ci fu un successo di misura grazie alla rete di Adailton, mentre nella stagione 01/02 la vittoria fu con il medesimo risultato ma il gol fu di Björklund.

Verona Venezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:05, sarà visibile su DAZN.