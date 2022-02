Wanda Nara e le foto di nudo sotto accusa | I retroscena

Wanda Nara sempre al centro dell’attenzione, la showgirl argentina continua a far parlare di se, foto sexy ‘donate’ ai suoi fans su instagram e la storia con Mauro Icardi sempre ricca di alti e bassi.

Wanda Nara e le foto di nudo che fanno discutere

La storia tra Wanda Nara e l’attaccante del PSG, ex Inter, Mauro Icardi ha vissuto momenti difficili. La presunta scappatella dell’attacante con China Suarez continua a far discutere. Le foto di nudo che la presunta amante avrebbe inviato privatamente al calciatore lasciano perplessi. Ultimamente a schierarsi apertamente contro l’argentina China Suarez è stata Eriona Sulejmani ex moglie di Blerim Dzemaili, che su instagram ha attaccato senza mezzi termini la presunta amante di Icardi: “Inviare foto di nudo ad un uomo sposato con figli oggi si chiama “amore libero”. Se dovessero farlo con suo marito, come lo chiamerebbe?”. Scrisse l’ex compagna del centrocampista che ha vestito anche le maglie di Napoli e Bologna.

Wanda Nara versione wags

Intanto Wanda Nara continua a regalare al suo bell’Icardi foto da capogiro, a beneficiarne anche i suoi numerosi fans. Un corpo mozzafiato per la showgirl argentina, i followers ringraziano.