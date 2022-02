Atalanta Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si chiude la giornata di serie A con il posticipo di Bergamo tra Atalanta e Sampdoria. I bergamaschi, reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League (dove incontreranno i tedeschi del Bayer Leverkusen), si rituffano in campionato con l’obiettivo di vincere per rimanere in scia della Juventus che ha vinto sabato contro l’Empoli. Ancora senza centravanti a disposizione, Gasperini si affiderà al trio composto da Boga, Pasalic e Malinovski (a segno in Grecia con una doppietta). La Sampdoria sta invece risalendo la china con la cura Giampaolo che sembra funzionare: tornerà Sensi (anche se forse non dall’inizio), con Caputo e Quagliarella (reduce dalla doppietta contro l’Empoli) coppia d’attacco.

Atalanta Sampdoria, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Boga

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Conti, Yoshida, Colley, Murru; Rincon, Ekdal, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo

Atalanta Sampdoria, i precedenti

Di 49 precedenti giocati a Bergamo l’Atalanta ne ha vinti 21 con 17 pareggi e 11 vittorie della Sampdoria. Lo scorso anno i blucerchiati, allenati da Claudio Ranieri, sorpresero i più quotati nerazzurri con un secco 1-3 frutto delle reti di Quagliarella, Thorsby e Jankto, mentre Zapata segnò per l’Atalanta. L’anno prima, invece, furono gli orobici ad avere la meglio con il risultato di 2-0 e le reti di Toloi e Muriel.

Atalanta Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:50, sarà visibile su DAZN.