Kessie lascia il Milan, ecco dove giocherà | Affare ad un passo

Kessie, addio Milan e futuro al Barcellona. Il club blaugrana ad un passo dal centrocampista rossonero, forte accelerata da parte del club spagnolo per assicuarsi il calciatore rossonero ormai ai saluti. In molti speravano nel lieto fine, con il rinnovo a sorpresa col Milan, invece sarà addio. Il Barcellona ha deciso di spingere ed anticipare la concorrenza per assicurarsi l’ex Atalanta.

Dopo Donnarumma e Calhanoglu saluta anche Kessie

In casa Milan le idee sono chiare, nessun super ingaggio o strappo alla regola. Dopo aver detto addio a Donnarumma non accettando le richiesta del procuratore Mino Raiola, ecco in arrivo l’addio di Kessie. Il centrocampista vuol vincere, da tempo sembrava ormai chiara l’intenzione del calciatore di lasciare i rossoneri. L’assalto del Barcellona e il richiamo di uno dei club più prestigiosi al mondo ha fatto il resto. Kessie si tingerà di blaugrana, il Milan costretto a cercare alternative per sostituire uno dei giocatori simbolo della nuova era rossonera. L’offerta del club spagnolo è di quelle irrinunciabili, offerti all’ivoriano 6,5 milioni di euro a stagione. Il Milan non intende rilanciare, salvo clamorosi colpi di scena sarà addio. Dopo Donnarumma e Calhanoglu un altro big lascerà i rossoneri.