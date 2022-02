Wanda Nara si è presa l’attico di Icardi | Vita da single?

Wanda Nara colpisce ancora, questa volta al centro dell’attenzione l’attico vista San Siro del suo Maurito Icardi. Un messaggio su instagram dell’argentina non è passato inosservato, una foto che mostra lo splendido panorama vista San Siro e il commento di un follower hanno portato alla reazione della prorompente showgirl che ha puntualizzato come l’attico non sia di Icardi ma suo.

Una puntualizzazione non passata inosservata, la bella Wanda Nara parla di ‘regalo ricevuto dal suo Icardi’. Un video a coronamento del post con Mauro Icardi che prende il sole proprio nella terrazza dell’attico situato a pochi metri da San Siro a testimonianza del ritrovato amore tra i due. Allora perchè puntualizzare come l’attico sia di sua proprietà e non più del calciatore argentino? All’orizzonte una nuova vita da single o una battuta per tener vivi i migliaia di followers? Nuova puntata della telenovela Icardi.