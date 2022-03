Milan Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si accendono le luci di San Siro per la semifinale del derby di coppa Italia che vedrà un intenso e combattuto derby di Milano. Milan e Inter sono nel loro peggior periodo stagionale con gli ultimi risultati che stanno impedendo loro di scattare nella corsa allo scudetto. La coppa Italia rimane però un obiettivo prestigioso e da non trascurare anche per l’importanza e psicologica di una stracittadina.

Milan Inter, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko

Milan Inter, i precedenti

In 25 precedenti in coppa Italia, ci sono state 8 vittorie dell’Inter, 7 pareggi e 10 vittorie del Milan. Nell’ultimo precedente, nei quarti di finale dello scorso anno, prevalse l’Inter, in pieno recupero, grazie a una perla di Christian Eriksen in una partita che verrà ricordata però per il litigio tra Ibrahimovic e Lukaku che fece parlare di sé. Nella stagione 76/77, invece, il Milan si aggiudicò la coppa in finale proprio contro i rivali cittadini con un secco 2-0 a firma di Maldera e Braglia.

Milan Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5