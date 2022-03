Inter e Milan a ritmi ridotti, un derby senza gol

Un derby all’insegna della paura di vincere quello visto ieri sera a San Siro. Un’Inter che conferma il momento di appannamento, senza gol ormai da 400′, i nerazzurri non sanno più vincere. Una prestazione opaca, quella dei nerazzurri, con un Milan non bravo ad approfittarne. I rossoneri hanno provato a trovare il gol nella prima frazione sbattendo su Handanovic, due belle parate del portiere sloveno hanno negato il vantaggio ai padroni di casa. Poi nient’altro, gara povera di emozioni, squadre in campo con la testa forse al campionato, torneo che vede le due formazioni in lotta per lo scudetto.

Inter a caccia di gol, un buon Milan non ne approfitta

Un pareggio deludente a reti bianche che rimanda il discorso qualificazione alla sfida di ritorno in programma ad Aprile. Meglio il Milan, Inter da rivedere e soprattutto con il probrlema attacco da risolvere.