Romagnoli sottoposto ad accertamenti | Il risultato

Alessio Romagnoli uscito dal campo al 26′ nel derby della Madonnina è stato sottoposto ad accertamenti. Il difensore di Anzio non ha subito lesioni, sarà a disposizione per la sfida col Napoli anche se la presenza in campo resta in forte dubbio. Le condizioni del calciatore verranno monitorate nei prossimi giorni, escluse in ogni caso lesioni come temuto in un primo momento.