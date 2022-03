Serie B: risultati e classifica della 27^ giornata

La Serie B archivia la 27^ giornata

Si è giocato il turno infrasettimanale del campionato di Serie B, la capolista Lecce ha battuto agevolmente per 3-1 l’Ascoli che lascia momentaneamente la zona Playoff, il Brescia ha vinto in rimonta contro il Perugia, pari nel big match tra Benevento e Cremonese, campani in vantaggio con Improta pari dei lombardi con Baez. Il Pisa torna a vincere in casa dopo due mesi e batte 3-2 un Crotone mai domo, il Parma impone il pareggio al Monza.

I risultati:

BENEVENTO – CREMONESE 1-1 (Improta (B), Baez (C))

BRESCIA – PERUGIA 2-1 (De Luca (P), Bianchi, Palacio (B))

TERNANA – PORDENONE 1-0 (Pettinari)

ALESSANDRIA – COMO 1-1 (La Gumina (C), Casarini (A))

FROSINONE – COSENZA 1-0 (Charpentier)

LECCE – ASCOLI 3-1 (Rodríguez, Coda, Coda (L), Ricci (A))

MONZA – PARMA 1-1 (Vazquez (P), Gytkjær (M))

PISA – CROTONE 3-2 (Puscas, Benali, Torregrossa (P), Mogos, Cuomo (C))

REGGINA – L.R. VICENZA 3-1 (Galabinov, Menez, Cortinovis (R), Padella (V))

SPAL – CITTADELLA 0-0

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Lecce 52

Brescia 51

Cremonese 50

Pisa 49

Benevento 47

Monza 45

Frosinone 44

Ascoli 42

Cittadella 42

Perugia 41

Reggina 38

Como 36

Ternana 34

Parma 33

Spal 28

Alessandria 24

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12