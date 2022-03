Serie A sempre più incerta; al Fantacalcio è il giorno di Simeone

In un campionato sempre più incerto in testa ed in coda, nel quale le grandi protagoniste sono costrette spesso a frenare o rallentare la propria corsa anche di fronte ad avversarie sulla carta più che abbordabili, continua il trend delle ultime settimane che segna una crescente difficoltà da parte della maggior parte dei fantallenatori a raggranellare punteggi adeguati alle aspettative. Fanno eccezione, almeno nell’ultimo turno, i fortunati “proprietari” del “Cholito” Simeone, autore dell’ennesima marcatura multipla della sua stagione, e del solito, puntualissimo Vlahovic che pare non aver per niente accusato il passaggio da una sia pur importante piazza come Firenze alla squadra più attenzionata d’Italia, continuando a realizzare reti senza soluzione di continuità. Ma andiamo nel dettaglio, come sempre, ruolo per ruolo.

PORTIERI – Nonostante la sconfitta ed il gol subito all’ultimo sospiro, su calcio di rigore, è lo spezzino Provedel il miglior guardiano dei pali della settimana con il suo più che onorevole 6,5 di fantamedia. Dietro di lui in tanti hanno strappato la sufficienza; tra loro scegliamo Cragno e Consigli che al netto della rete subita, comunque ininfluente ai fini del risultato, hanno totalizzato la miglior votazione (7). Dopo alcune prestazioni superlative cade malamente il giovane portiere doriano Falcone (1,5), seppellito dalle quattro reti atalantine che ne fanno risaltare la giornata comunque infelice. Poco meglio Vicario (2,5) e l’esperto Romero che in realtà avrebbe strappato il 6 ma viene fortemente penalizzato dalle reti subite scendendo alla fantamedia di 3.

DIFENSORI – Sugli scudi il cagliaritano Bellanova, alla sua prima marcatura in serie A, che raggiunge grazie al bonus, un bel 10,5 in fantapagella. Alle sue spalle l’altro neofita Zortea autore della rete più veloce della giornata, a 37 secondi dal suo ingresso in campo, e meritevole di un classico 10. Da segnalare anche l’udinese Udogie che con il suo discussissimo gol (con la mano?) regala alla sua compagine il preziosissimo pari sul campo del Milan e a se stesso un bel 9,5. Male invece Amien (3,5) che rimedia con due gialli ravvicinati l’espulsione che contribuisce in maniera concreta alla sconfitta dello Spezia, costretto a resistere in inferiorità numerica agli assalti giallorossi per l’intero secondo tempo. Molto male anche Caldara che rimedia un 4,5 abbassato a 4 causa giallo e si rende complice della tripletta di Simeone con almeno due errori pesanti.

CENTROCAMPISTI – Tre su tre! L’Atalanta, priva di attaccanti veri per le assenze di Muriel e Zapata, pesca a centrocampo i suoi jolly con prestazioni da favola e reti decisive: Koopmeiners 14, Miranchuk 11,5 e Pasalic 10 monopolizzano così la classifica di giornata in quella fetta di campo dove, si diceva un tempo, si decidono le partite. Segnaliamo anche la crescita incessante di Traorè e l’ottima giornata di Ruiz e Deiola (tutti con una fantamedia pari a 10). Finisce in castigo Bonaventura, espulso e penalizzato con il suo 3,5 di fantamedia; poco meglio Ekdal e Maggiore, entrambi con 4,5 e giallo a carico.

ATTACCANTI – La palma di migliore in assoluto per il ventisettesimo turno spetta di diritto a Giovanni Simeone autore dell’ennesima tripletta (fantamedia monstre di 17). Gioia e dolore dei fantallenatori (pro e contro), il celebre figlio d’arte continua ad alternare periodi di latitanza a clamorosi ed inarrestabili exploit arrivando a toccare quota 15 gol stagionali sia pur diluiti in pochissime giornate di gloria. Alle sue spalle invece il re della continuità in fatto di marcature, Dusan Vlahovic, divenuto in pochissimo tempo il nuovo idolo della tifoseria juventina; per lui una splendida doppietta e 13,5 di fantamedia. Col primo gol stagionale su azione si piazza terzo Lorenzo Insigne (fm. 11,5). Dietro la lavagna finiscono stavolta nomi celebri: Rebic (4,5), Quagliarella (5) ed addirittura Immobile che chiuso a chiave dal ferreo controllo di Koulibaly, anche a causa di un giallo rimediato per proteste, si ferma stavolta al 5.