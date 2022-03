Inter Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si apre con la sfida di San Siro tra Inter e Salernitana un nuovo turno di campionato. Il pronostico della sfida pende chiaramente dalla parte dei padroni di casa che però non vincono da 4 turni e che hanno pareggiato 0-0 contro il Genoa nell’ultima giornata. Il calo dei nerazzurri è evidente, soprattutto a livello offensivo. Inzaghi potrà però contare su Correa, tornato in campo contro il Milan in coppa Italia, e su Gosens, che proprio martedì ha fatto il suo esordio stagionale. La Salernitana, invece, è invece ultima, ma tutt’altro che doma come dimostra la striscia di 4 pareggi consecutivi con cui arriva alla sfida.

Inter Salernitana, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Lautaro

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Verdi; Mousset, Djuric

Inter Salernitana, i precedenti

Ci sono due precedenti a Milano tra le due squadre che si sono conclusi entrambi con vittorie dell’Inter. Il primo risale alla stagione 47/48 quando i nerazzurri si imposero per 2-1, mentre lo scontro più recente è datato al novembre del 1998 quando Simeone e Javier Zanetti permisero ai nerazzurri di conquistare la vittoria dopo l’iniziale vantaggio granata con Di Michele.

Inter Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN