Cagliari Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Cagliari e Lazio sono al centro del sabato sera di serie A. I sardi, in grande salute, affrontano i biancocelesti decisi a conquistare altri punti chiave nel loro percorso salvezza: con 8 punti conquistati nelle ultime 4 partite (giocando anche contro Atalanta, Torino e Napoli), la squadra di Mazzarri è sicuramente una delle più in forma dell’intero campionato con una difesa che ha ritrovato solidità e un attacco sospinto dalle folate di Gaston Pereiro. La Lazio, invece, è reduce dalla dolorosa sconfitta contro il Napoli arrivata al termine di una partita giocata bene contro la capolista. Per Sarri sono ancora vive le speranze di raggiungere il quarto posto, ma la squadra non può più sbagliare un colpo.

Cagliari Lazio, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, João Pedro

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Cagliari Lazio, i precedenti

In 35 precedenti giocati in Sardegna, la Lazio ha avuto la meglio in 14 occasioni, con 11 pareggi e 10 vittorie del Cagliari. Negli ultimi 3 anni c’è stato un evidente dominio biancoceleste con 3 vittorie. Nella passata stagione bastarono i gol di Lazzari e Immobile per sbancare la Sardegna Arena. L’ultima vittoria dei padroni di casa si registra, invece, nella stagione 12/13 quando il gol decisivo fu quello di Dessena.

Cagliari Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno, Sport Calcio, Sky Sport 4K