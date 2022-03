Roma Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il piatto forte del sabato della giornata di serie A, è sicuramente la sfida tra Roma e Atalanta. I giallorossi hanno la possibilità di agganciare gli avversari che si trovano a soli 3 punti di vantaggio (anche se hanno una partita in meno) e di rientrare anche in corsa per il quarto posto (al momento, però, occupato dalla Juventus). Dopo la vittoria in extremis contro lo Spezia, Mourinho riproporrà il tandem formato da Zaniolo e Abraham, decisivi nella trasferta ligure. Nella Dea, invece, solito problema in attacco dove, oltre a Muriel e Zapata che saranno assenti, non è al meglio Malinovski che partirà dalla panchina.

Roma Atalanta, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Boga

Roma Atalanta, i precedenti

In 59 scontri nella capitale, in 34 occasioni ha vinto la Roma, in 18 c’è stato un pareggio e in 7 ha prevalso l’Atalanta. Ultimamente il trend è però invertito con i padroni di casa che hanno raccolto l’ultima vittoria solamente nella stagione 13/14 quando prevalsero per 3-1 grazie alle reti di Taddei, Ljajic e Gervinho. Poi, nei 7 scontri successivi, ci sono state 3 vittorie bergamasche e 4 pareggi. Lo scorso anno la sfida terminò sul risultato di 1-1 con le reti di Malinovski e Cristante.

Roma Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.