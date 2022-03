Udinese Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Quello tra Udinese e Sampdoria, anche se pochi lo avrebbero detto a inizio stagione, è un vero e proprio scontro salvezza. Le stagioni sotto le aspettative di entrambe le squadre (che sono ricorse anche a un cambio in panchina) le hanno portate a ridosso della zona calda, appaiate a quota 26 punti (a soli 4 punti dal Venezia terz’ultimo). La Sampdoria sembra stare meglio dopo il cambio in panchina con Giampaolo che ha riportato entusiasmo e risultati positivi (se si eccettua però la sonora sconfitta contro l’Atalanta della scorsa settimana). L’Udinese ha invece raccolto due pareggi prestigiosi contro Milan e Lazio, ma non può bastare per Cioffi che ha bisogno di ritrovare i gol del suo bomber Beto.

Udinese Sampdoria, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Candreva, Rincon, Ekdal; Sensi; Quagliarella, Caputo.

Udinese Sampdoria, i precedenti

In 40 precedenti in Friuli, l’Udinese ha vinto 17 volte, 12 la Sampdoria e ci sono stati 11 pareggi. Negli ultimi due anni, però, i blucerchiati hanno sbancato la Dacia Arena: lo scorso anno fu sufficiente una rete dell’ex Fabio Quagliarella, mentre due anni fa andarono a segno Quagliarella, Bonazzoli e Yoshida che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Lasagna. Nella stagione 17/18, invece, ci fu una larga vittoria friulana per 4-0 con i gol di De Paul, Fofana e Maxi Lopez (doppietta).

Udinese Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN