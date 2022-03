Bologna Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sfida importante e storica quella del Dall’Ara tra Bologna e Torino. Mihajlovic è riuscito a salvare la panchina dopo un periodo di grande difficoltà grazie a 4 punti nelle ultime due partite (anche se i rossoblu devono mangiarsi le mani per il pareggio contro la Salernitana) e una grande mano la ha data Arnautovic che è tornato a segnare, centrando la porta in 3 occasioni nelle ultime due partite. Il Torino, invece, nonostante un gioco sempre piacevole da vedere, ultimamente è entrato in una spirale negativa con 2 soli punti raccolti nelle ultime 5 giornate. Juric vuole invertire decisamente la rotta per arrivare il prima possibile alla matematica salvezza.

Bologna Torino, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Barrow

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti

Bologna Torino, i precedenti

Le sfide tra Bologna e Torino nella capitale emiliana sono ben 63 con 33 affermazioni dei padroni di casa, 18 pareggi e 12 vittorie granata. Negli ultimi 4 anni il risultato uscito fuori è sempre stato quello di pareggio: lo scorso anno terminò 1-1 grazie alle reti di Musa Barrow e Mandragora. Prima di questa serie, nella stagione 16/17, c’è stata una vittoria del Bologna, per 2-0, grazie alla doppietta dell’ex di turno Blerim Dzemaili.

Bologna Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.