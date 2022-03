Fiorentina Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la delusione in coppa Italia con l’autogol di Venuti che ha condannato la Fiorentina alla sconfitta nel finale contro la Juventus, i viola si rituffano in campionato per la sfida casalinga contro il Verona. La classifica vede i gigliati a 42 punti con ancora intatte le possibilità di raggiungere un posto in Europa. Il Verona, però, insidia da dietro con soli 2 punti di svantaggio (e una partita in più). La formazione di Tudor è inoltre uno dei migliori attacchi del campionato e Simeone, dopo un periodo di scarsa precisione sottoporta, è tornato a segnare con una tripletta contro il Venezia.

Fiorentina Verona, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Sottil

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone

Fiorentina Verona, i precedenti

In serie A, a Firenze, si sono giocate 30 partite tra le due squadre con un bilancio che vede la Fiorentina vincitrice in 14 occasioni, 10 pareggi e 6 vittorie del Verona. Lo scorso anno ci fu un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Miguel Veloso e Vlahovic. L’ultima vittoria dei viola risale alla stagione 13/14 e fu uno scoppiettante 4-3 Borja Valero (doppietta), Vargas e Giuseppe Rossi a segno per i padroni di casa e Romulo, Jorginho e Iturbe per gli ospiti. L’ultima vittoria scaligera è invece datata al 2018 quando l’Hellas sorprese i padroni di casa con un poker firmato Vukovic, Kean (doppietta) e Ferrari.

Fiorentina Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.