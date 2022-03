Genoa Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La domenica di serie A si apre a Genova con la sfida del Ferraris tra i rossoblu e l’Empoli. Blessin è ancora a caccia della prima vittoria sulla panchina del Grifone, dato che ha raccolto 5 pareggi in altrettante partite. Gli ultimi risultati, in particolare lo 0-0 contro l’Inter, hanno ridato fiducia a un gruppo che crede ancora al difficile obiettivo salvezza. L’Empoli, invece, è più tranquillo a quota 31 punti, ma la vittoria manca dal 12 dicembre contro il Napoli.

Genoa Empoli, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti

Genoa Empoli, i precedenti

In 5 precedenti in Liguria, il Genoa ha vinto in 2 occasioni, l’Empoli in 1 e ci sono stati 2 pareggi. Nel primo precedente, risalente alla stagione 07/08, furono i toscani a sbancare il Ferraris grazie alla rete di Ignazio Abate. L’ultimo incrocio, invece, nella stagione 18/19 si concluse con una vittoria genoana firmata da Piatek e Kouame.

Genoa Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio e su Sky Sport.