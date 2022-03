Juventus Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Juventus e Spezia continueranno le loro lotte verso i rispettivi obiettivi incrociandosi a Torino. I padroni di casa, nonostante le tante assenze, sono in un momento positivo per via dei risultati e della posizione in classifica (al momento al quarto posto). Allegri non ritroverà ancora Dybala, vittima di un risentimento muscolare e rimetterà il duo Vlahovic–Morata al centro dell’attacco; in difesa si rivedrà invece Rugani che, con De Ligt, andrà a comporre la coppia difensiva. Lo Spezia è invece reduce da 3 sconfitte di misura in campionato (l’ultima, nel finale, contro la Roma) ed è attesa da un calendario molto difficile da qui alla fine del campionato.

Juventus Spezia, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bourabia, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde

Juventus Spezia, i precedenti

In serie A c’è solo un precedente a Torino, quello dell’anno scorso, con la Vecchia Signora che battè i liguri con un secco 3-0 grazie alle reti di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo. L’altro precedente è invece risalente alla stagione 06/07 quando la Juventus incrociò lo Spezia in serie B nell’ultima giornata di campionato. E in quel caso furono gli ospiti a sorprendere i più quotati padroni di casa (matematicamente promossi da tempo) con un 3-2 con le firme di Pecorari, Guidetti e Padoin.

Juventus Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.