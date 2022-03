Napoli Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al termine di un mese che ha scombussolato la classifica e le gerarchie del campionato si affrontano Napoli e Milan al San Paolo in quello che è l’ultimo scontro diretto tra le tre squadre di testa del campionato. I partenopei arrivano dopo la pesantissima vittoria di Roma, contro la Lazio, arrivata all’ultimo respiro grazie a una perla di Fabian Ruiz. Proprio il gol vittoria dello spagnolo ha concesso l’aggancio ai rossoneri che non vincono da due turni (contrassegnati da due pareggi contro Salernitana e Udinese). La partita è da tripla e, nonostante manchino diversi turni alla fine della stagione, c’è la sensazione che questa serata potrebbe essere decisiva ai fini dello scudetto.

Napoli Milan, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud

Napoli Milan, i precedenti

In 73 scontri al San Paolo, ci sono state 28 vittorie del Napoli, 22 pareggi e 23 affermazioni rossonere. Lo scorso anno il Milan passò con un 3-1 grazie alla doppietta di Ibrahimovic e al gol di Hauge (per il Napoli segnò Mertens) e tornò alla vittoria che mancava dalla stagione 10/11 (l’anno dell’ultimo scudetto, quando fu decisiva ancora una doppietta di Ibrahimovic). Nell’ultimo decennio, infatti, la storia della sfida è stata a favore degli azzurri, capaci di imporsi nettamente come nella stagione 14/15 con un 3-0 a firma di Higuain, Gabbadini e Hamsik o nella stagione 16/17 quando ci furono le doppiette di Milik (i suoi primi gol in Italia) e di Callejon che fissarono il risultato sul 4-2 (Niang e Suso segnarono per il Milan).

Napoli Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.