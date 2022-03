Venezia Sassuolo, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La corsa salvezza del Venezia passa anche dalla sfida contro il Sassuolo. Gli arancioverdi hanno raccolto solamente una vittoria negli ultimi 4 mesi e la situazione in classifica è sensibilmente peggiorata con il Cagliari in forte ripresa e il terz’ultimo posto che, al momento, varrebbe la retrocessione. Il Sassuolo non è però un cliente facile: i neroverdi hanno infatti vinto le ultime due partite contro Inter e Fiorentina dimostrando un notevole stato di forma: tra tutti, quello più in palla è sicuramente Traorè che sta dispunando un notevole girone di ritorno.

Venezia Sassuolo, le probabili formazioni

Venezia (3-4-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca

Venezia Sassuolo, i precedenti

Sarà il primo precedente in serie A al Penzo tra le due squadre. Il primo precedente in assoluto si era svolto in Emilia, nel girone di andata con i neroverdi capaci di vincere per 3-1 con le reti di Berardi, Frattesi e l’autorete di Henry (di Okereke il gol del Venezia).

Venezia Sassuolo, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.