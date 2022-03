Milan, Inter, Napoli. La corsa scudetto entra nel vivo

Corsa scudetto, è corsa a tre. Milan, Inter, Napoli, la classifica recita questo, i rossoneri tornano in testa e guidano la classifica con 60 punti. La squadra di Pioli vuole lo scudetto, nonostante in molti credano sia l’Inter la squadra che la spunterà i rossoneri con la vittoria importante di Napoli si riportano in vetta e possono guardare Inter e Napoli dall’alto in basso. Il calendario torna a sorridere ai rossoneri, scontri diretti archiviati e classifica che fa sognare il tricolore. Per spuntarla su Inter e Napoli servirà però invertire la rotta nelle sfide contro le ‘piccole’, è lì che il Milan ha perso terreno, servirà maggior concentrazione per riportare lo scudetto a Milanello.

Insegue l’Inter, i nerazzurri virtualmente potrebbero ancora superare i cugini sfruttando la gara da recuperare contro il Bologna, ma puntare sul recupero sarebbe un errore per i ragazzi di Inzaghi. L’Inter ha perso molti colpi nell’ultimo mese, permettendo la rimonta di Milan e Napoli, ritrovando la vittoria contro la Salernitana i nerazzurri sperano di aver ritrovato la retta via, ma il calendario riserva molte insidie. Quel Juve-Inter dopo la sosta spaventa, prima gli impegni contro Torino e Fiorentina. Partite da non sottovalutare, servirà ritrovare la brillantezza di inizio stagione.

Il Napoli rischia di pagare lo scotto della sconfitta nella sfida contro il Milan, un colpo duro per Insigne e compagni. Chi la spunterà? Si prevede un finale di stagione al cardiopalma, Milan, Inter, Napoli, a voi. La corsa scudetto è servita.

CALENDARIO SCUDETTO

IL CALENDARIO DEL MILAN (60 punti)

29° turno – Milan-Empoli

30° turno – Cagliari-Milan

31° turno – Milan-Bologna

32° turno – Torino-Milan

33° turno – Milan-Genoa

34° turno – Lazio-Milan

35° turno – Milan-Fiorentina

36° turno – Hellas Verona-Milan

37° turno – Milan-Atalanta

38° turno – Sassuolo-Milan

———-

IL CALENDARIO DELL’INTER (58 punti)

29° turno – Torino-Inter

30° turno – Inter-Fiorentina

31° turno – Juventus-Inter

32° turno – Inter-Hellas Verona

33° turno – Spezia-Inter

34° turno – Inter-Roma

35° turno – Udinese-Inter

36° turno – Inter-Empoli

37° turno – Cagliari-Inter

38° turno – Inter-Sampdoria

*20° turno – Bologna-Inter

————

IL CALENDARIO DEL NAPOLI (57 punti)

29° turno – Hellas Verona-Napoli

30° turno – Napoli-Udinese

31° turno – Atalanta-Napoli

32° turno – Napoli-Fiorentina

33° turno – Napoli-Roma

34° turno – Empoli-Napoli

35° turno – Napoli-Sassuolo

36° turno – Torino-Napoli

37° turno – Napoli-Genoa

38° turno – Spezia-Napoli